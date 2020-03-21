В Киеве остановят работу всего общественного транспорта

Киев, 21 марта. Движение общественного транспорта в Киеве будет полностью остановлено 22 марта из-за коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Министр сообщил, что с завтрашнего дня ездить по улицам столицы смогут только работники экстренных служб, аптек и продовольственных магазинов. Аваков отметил, что меры противодействия распространению опасной китайской инфекции на Украине собираются ужесточить.

Напомним, что 14 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, согласно которому страна закрывает авиасообщение с другими государствами в связи с угрозой новой китайской инфекции. Позже было решено закрыть метро, а также остановить автобусные и железнодорожные перевозки.

Ранее эксперты выразили мнение, что закрытие метрополитена в Киеве является большой логистической ошибкой. По их словам, городские власти будут вынуждены пересмотреть свое решение уже на следующей неделе. Безграмотная политика городского руководства привела к тому, что общественный транспорт перестал справляться с наплывом пассажиров. Сложившаяся ситуация дает прекрасную почву для ускоренного распространения новой китайской инфекции в Украине, считают эксперты.

На сегодняшний день в Украине зафиксировано 16 случаев заболевания коронавирусом.