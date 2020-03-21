Китай приступил к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса

Пекин, 21 марта. Китайские ученые приступили к клиническим испытаниям вакцины против коронавируса. Об этом пишет газета «21 Шицзи Цзинцзи Баодао» со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Китай пока официально не подтвердил информацию о начале испытаний. В газетной статье говорится, что в испытаниях задействованы 108 добровольцев. Пациентов разделили на три группы по 36 человек. Так, первой группе добровольцев введут низкую дозу китайской вакцины, второй — среднюю, а третьей самую высокую дозу.

Проведение испытаний запланировано на период с 16 марта по 31 декабря 2020 года.

Испытания находятся на начальном этапе. Препарат уже введен добровольцам, но скольким именно, пока не сообщается. Подопытных поместят под постоянное медицинское наблюдение в карантине на 14 дней. Когда срок изоляции истечет, добровольцев выпустят и будут регулярно обследовать в течение полугода. Это необходимо для того, чтобы зафиксировать возможные побочные эффекты, а также определить не образуются ли в организме специфические антитела против S-белка нового типа инфекции.

По словам одного из добровольцев, в испытаниях принимают участие люди в возрасте от 18 до 60 лет. Кандидаты подвергаются тщательному обследованию, после которого им вводят вакцину. В издании подчеркивается, что жители районов Учан, Хуншань и Дунху города Ухань стали первыми участниками испытаний.

Ранее руководство Китая одобрило проведение клинических испытаний вакцины, которую разработала группа исследователей во главе с академиком Военно-медицинской академии КНР Чэнь Вэй.