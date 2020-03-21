Подольская показала, как Пресняков отдыхает на карантине

Москва, 21 марта. Певица Наталья подольская ошарашила подписчиков видео, на котором «пьяный папа» Владимир Пресняков играет с сыном. Соответствующие кадры она разместила в своем профиле в Instagram.

«Карантин», — подписала Подольская видео.

Пара приняла решение самоизолироваться на фоне эпидемии коронавирусной инфекции. Больше всех этому рад их четырехлетний сын Артемий. Владимир Пресняков любит проводить с ним время и играть в супергероев. На опубликованных в соцсети кадрах певец решил обойтись без специального одеяния и просто набросил на себя старую куртку, чтобы вжиться в образ злодея.

Супруга Преснякова снимала это представление на видео и пояснила, что Владимир так хорошо играет благодаря горячительным напиткам.

«Добрый папа — пьяный папа», — прокомментировала Наталья Подольская.

Это признание поразило фолловеров. Они с критикой набросилась на звездную пару, возмутившись, что отец в нетрезвом виде играет с маленьким сыном. Однако Пресняков поспешил оправдаться перед женой.

«Любимая, я не пил», — заметил певец.

«Зачем про пьяного папу сказала? А когда трезвый, он демон?», «Пьяных изолировать нужно», «Позор Преснякову, если он спивается, гордиться здесь действительно нечем», — цитирует пользователей Сети «Экспресс газета».

Многие поклонники, наоборот, с восхищением отреагировали на видео, назвав Владимира Пресняков замечательным папой.