Подольская показала, как Пресняков отдыхает на карантине

Москва, 21 марта. Певица Наталья подольская ошарашила подписчиков видео, на котором «пьяный папа» Владимир Пресняков играет с сыном. Соответствующие кадры она разместила в своем профиле в Instagram.
«Карантин», — подписала Подольская видео.
Пара приняла решение самоизолироваться на фоне эпидемии коронавирусной инфекции. Больше всех этому рад их четырехлетний сын Артемий. Владимир Пресняков любит проводить с ним время и играть в супергероев. На опубликованных в соцсети кадрах певец решил обойтись без специального одеяния и просто набросил на себя старую куртку, чтобы вжиться в образ злодея.
Супруга Преснякова снимала это представление на видео и пояснила, что Владимир так хорошо играет благодаря горячительным напиткам.
«Добрый папа — пьяный папа», — прокомментировала Наталья Подольская.
Это признание поразило фолловеров. Они с критикой набросилась на звездную пару, возмутившись, что отец в нетрезвом виде играет с маленьким сыном. Однако Пресняков поспешил оправдаться перед женой.
«Любимая, я не пил», — заметил певец.
«Зачем про пьяного папу сказала? А когда трезвый, он демон?», «Пьяных изолировать нужно», «Позор Преснякову, если он спивается, гордиться здесь действительно нечем», — цитирует пользователей Сети «Экспресс газета».
Многие поклонники, наоборот, с восхищением отреагировали на видео, назвав Владимира Пресняков замечательным папой.
«Обожаю Вас! Отличная семья! Пример для многих!» — написала blankenburgalla.
«Вот это классно, весело, без понтов, как в моем детстве игры», — отметила tanyusa4.
«Владимир, вы очень классный папа, но и не только и исполнитель», — подчеркнула olesiamorozova7917.