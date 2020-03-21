Брод считает, что все действия Соболь направлены исключительно на саморекламу

Москва, 21 марта. Власти и общественности не стоит уделять много внимания действиям юриста признанного в РФ иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь. Такую точку зрения высказал член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Александр Брод.

В разговоре с корреспондентом издания Nation News эксперт подчеркнул, что несостоявшийся депутат Мосгордумы будет только рада ответной реакции на свои замечания. К такому выводу он пришел после знакомства с Соболь на совещании в ЦИК, где рассматривалась жалоба соратницы блогера Алексея Навального.

«Она пришла со своим юристом, вела себя очень нагло и вызывающе, оскорбляла председателя ЦИК, членов комиссии, после заседания устраивала несколько подходов к прессе», — рассказал Брод.

Первый раз встретив Соболь, он сразу увидел ее жесткие методы работы в публичной плоскости, направленные исключительно на самопиар. По словам эксперта, можно заметить невооруженным глазом, как сотрудница ФБК пробивает себе дорогу к власти с помощью скандалов и интриг.

После неудачи на выборах в Мосгордуму коллега Навального заявила о своем выдвижении в Госдуму в 2021 году, что уже вызвало критическую реакцию в социальных сетях.