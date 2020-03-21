Москва, 21 марта. Власти США пытаются «подложить мину» под «Северный поток — 2». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, российская сторона считает политической манипуляцией утверждения Вашингтона об «энергетическом оружии» Москвы. Дипломат выразил уверенность, что американская сторона продолжит использовать подобные тезисы для «сведения политических счетов».

«Американцы неприкрыто стремятся «подложить мину» под «Северный поток — 2», теперь выпустили очередь инсинуаций по поводу линии, проводимой нами на мировых энергетических рынках в условиях крайней волатильности цен и резкого падения спроса на энергоносители», — заявил Рябков.

Он также добавил, Вашингтон пытается применять политику диктата в отношении государств, которые заинтересованы в налаживании взаимовыгодного сотрудничества с Россией. Рябков подчеркнул, что Россия призывает США сосредоточиться на расширении взаимодействия между странами и отказаться от действий, которые могут иметь негативные последствия в глобальном масштабе.

Напомним, в начале марта в Вене прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Участники встречи не смогли прийти к общему решению по вопросу сокращения объемов добычи нефти. Позднее Саудовская Аравия объявила о планах резко нарастить добычу, а также предложила своим покупателям рекордные скидки.

Решение Саудовской Аравии обесценило нефть на 34%, что стало самым большим падением стоимости «черного золота» со времен войны в Персидском заливе в 1991 году. В результате действий Саудовской Аравии начали колебаться курсы валют и рынки.

21 марта официальный представитель Госдепартамент США заявил, что Москва якобы предпринимает «враждебные действия» в сфере энергетики.