Мишустин предостерег работодателей от увольнений на фоне коронавируса

Москва, 21 марта. Глава российского правительства Михаил Мишустин предостерег работодателей от попыток «воспользоваться шумихой вокруг коронавируса» и сократить персонал.

Премьер отметил, что в сложившейся ситуации российские компании должны использовать формы гибкой занятости людей ― сокращенный рабочий день или удаленная работа. Увольнение сотрудников является крайней мерой. Мишустин пригрозил предприятиям проверками со стороны трудовой инспекции, Федеральной налоговой службы и прокуратуры.

«Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут, соответственно, проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура», ― заявил глава кабмина на совещании по экономическим вопросам.

Кроме того, Мишустин сообщил, что кабмин будет в еженедельном режиме мониторить своевременную выплату зарплат. Граждане смогут оставлять жалобы на задержку выплат зарплат, с которыми будут работать надзорные органы.

«Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо», ― подчеркнул Мишустин.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире. По данным на 21 марта, в России коронавирус диагностирован у 253 человек, 54 случая заражения выявлено за последние сутки.

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что нельзя делать для защиты от коронавируса. Медик категорически запретил мыть мылом рот, нос и глаза. Эта мера не защитит вас от коронавируса, а наоборот, может спровоцировать заражение, объяснил он.