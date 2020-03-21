Вячеслав Мясников восхитил поклонников новым клипом в стиле 1990-х

Москва, 21 марта. Бывший участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников опубликовал новое музыкальное видео на своем YouTube-канале. Поклонники артиста восхитились клипом, снятым в стиле 1990-х годов.

«Это еще один клип, который я снял для себя, но решил показать вам. Если понравился, шлите друзьям!!!» — написал Мясников в описании к видео.

Действие клипа происходит в поселковой школе на встрече выпускников 1996 года. Сам Мясников исполняет со сцены песню под названием «На дискотеке в школе».

«А у родителей все до утра отпросились?» — шутливо спрашивает он у публики перед выступлением.

Музыкальное видео собрало много восторженных отзывов от пользователей YouTube и заставило их ностальгировать по ушедшим годам.

«Сигареты с ментолом, вишневая девятка, белые розы… Есть свое очарование в ностальгии по 90-м», — написала Яна.

«Шедевр, не иначе!» — похвалила Александра Шумакова.

«Вячеслав, клип просто прекрасен и песня чудо!!! Вы такие молодцы!!! Браво!!!» — восхитилась Настя Лебедева.

«Вот это реальный хит!!! И на свадьбе, и в автомобиле послушать, и стиль музыки суперский, и мелодия, и текст. Еще ждем таких же в этом стиле 80-х, 90-х. Круче Шатунова!!! Голос чистый и красивый!!!» — прокомментировал Oleg Sudorgin.