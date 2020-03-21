Пьяница пытался совершить самоубийство под колесами автобуса в Уфе. ФАН-ТВ

Свидетельство опасного пьяного психоза попало в распоряжение Федерального агентства новостей. На видео, снятом в Уфе, запечатлен мужчина, пытающийся распрощаться со своей жизнью под колесами автобуса. Очевидно он находился под сильным воздействием алкоголя. На пьянице была одна футболка, покрытая пятнами крови и грязью, голова разбита.

Мужчина бежал за автобусом и, настигнув его на остановке, лег под колеса. Неадекват находился в слепой зоне, однако его заметили кондукторы встречного автобуса и вовремя подали знаки водителю.

Несостоявшегося самоубийцу вытащили, на место прибыла полиция.