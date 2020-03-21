Миро призвала Самойлову найти «зубастого адвоката» и «ободрать» Джигана

Москва, 21 марта. Скандальный блогер Лена Миро обратилась к супруге рэпера Джигана Оксане Самойловой с призывом «ободрать» его как липку.

Джиган досрочно освободился из реабилитационного центра, однако продолжил совершать странные поступки, которые вызывали недоумение у подписчиков. Рэпер тушил об голову сигарету и заявлял, что является крестным отцом собственного сына Давида. Лена Миро считает, что Самойлова женщина сильная, однако ее терпению пришел конец, именно поэтому мать четырех детей буквально умоляет фолловеров о помощи в соцсетях.

«Плотину терпения Самойловой окончательно прорвало. Оксану кидает из стороны в сторону. В принципе, понятно, почему: у нее четверо маленьких детей и тиран-романтик в мужьях, который сначала оскорбит и надает тумаков, а потом красиво просит прощения в соцсетях и посвящает песни. И так — по кругу, годами», — написала Миро.

Блогер прошлась и по Джигану, при этом не подбирая выражений. Она назвала его коротышкой, которому стоило бы сбросить вес, поскольку за время в «неволе» он заметно поправился. Миро возмутил снимок, на котором муж Самойловой держит новорожденного Давида. По мнению блогера, рэпер Джиган использует сына исключительно в роли аксессуара, чтобы показать, что у него жизни все хорошо.

«Что в такой ситуации делать Оксане Самойловой? Уходить. И не просто уползать собакой, поджав хвост, а уходить резко, жестко, выставив подонка на бабки. Оксане нужно подобрать сопли и найти хорошего, зубастого адвоката, который обдерет Джигана, как липку, а самой заняться детьми, а не нытьем», — посоветовала Миро.

Миро, напомним, раскритиковала Самойлову за то, что та не планирует лишать мужа родительских прав после громкого скандала. В своем микроблоге она заявила, что у модели отсутствует самоуважение, и назвала ее «терпилой».

Ранее в СМИ появилась информация, что рэпер Джиган и модель Оксана Самойлова, вокруг семьи которых в последние дни разгорелся скандал, могут начать бракоразводный процесс. Адвокат Нарек Костанян объяснил, что может получить мать четверых детей от популярного рэпера после расставания.