Россия передала тест-системы для проверки на коронавирус 13 странам. События дня. ФАН-ТВ

Россия передала 13 странам тест-системы на коронавирус Победить мировую эпидемию можно лишь общими силами, о чем сегодня напоминают и в России. Роспотребнадзор отправил тест-системы для проверки на коронавирус уже в 13 стран. Среди них члены ЕАЭС, СНГ, а также Иран, Монголия и КНДР. Вскоре этот список пополнят Египет, Сербия и Венесуэла. Тесты, созданные нашим научным центром «Вектор», позволяют диагностировать новую инфекцию. И как раз благодаря российской разработке случаи болезни впервые обнаружились сразу в нескольких странах: Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане. Напомним, что в самой России коронавирус подтвержден уже более чем у 250 пациентов. Сегодня о новых случаях заражения заявил Красноярский край, хотя подробную сводку по всем регионам Роспотребнадзор опубликует ближе к вечеру.

Крупный пожар охватил здание в Дмитрове Едва ли не огненный апокалипсис воцарился сегодня в подмосковном Дмитрове. Крупный пожар площадью около 60 000 м² охватил местный алюминиевый завод. ФАН публикует кадры с места происшествия, куда уже прибыли более сотни пожарных и спасателей. Над зданием вот уже несколько часов не рассеиваются клубы густого дыма. По предварительным данным, сначала внутри загорелся один из складов, а затем пламя охватило все сооружение, включая кровлю. Она обрушилась примерно на треть. К борьбе с пожаром МЧС решило подключить даже авиацию. При этом, сколько человек находились внутри здания (и находился ли кто-то вообще), пока не сообщается. Никакой информации о пострадавших, а также о причинах ЧП еще не озвучено.

В Госдуме предложили внеплановую индексацию Внеочередная индексация зарплат и пенсий. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов. Он убежден, что на фоне ослабления рубля власти страны должны пойти на самые решительные шаги. В ином случае серьезный удар на себя примет российский бизнес, а граждане потеряют свои доходы. По мнению депутата, лучшей защитой кризиса в таких условиях станет индексация выплат для пенсионеров, а также работников учреждений и предприятий абсолютно всех форм собственности. Миронов подчеркнул, что это не вызовет критической нагрузки на бюджет, более того, помощь должна быть не точечной, а всеобщей. Впрочем, порядок индексации и ее уровень Госдуме и правительству еще только предстоит обсудить.