Соловьев цитатой из басни Крылова ответил США на обвинения РФ во «враждебных действиях»

Государственный департамент США обвинил Российскую Федерацию во «враждебных действиях в энергетической сфере» — в частности, представитель внешнеполитического ведомства заявил, что якобы «знает примеры ряда случаев, <...> когда Россия использовала энергетику как враждебный игрок для враждебных целей». После чего заокеанский чиновник важно добавил, что эти «факты должны говорить сами за себя». Эти слова, высказанные от имени Соединенных Штатов, немало удивили известного телеведущего Владимира Соловьева. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что американцы ошибочно приняли за российскую свою собственную модель поведения на мировой арене.

«Разве Россия вводила какие-нибудь санкции против их заводов — или трубопроводов, если они у них есть? Может быть, мы как-то пытаемся ограничить перемещение американских танкеров, перевозящих сжиженный газ? Нет! Все как раз наоборот: это США чинят препятствия «Северному потоку — 2» и «дочкам» «Роснефти», — считает собеседник ФАН.

Телеведущий высказал предположение, что сотрудники Госдепа живут в «каком-то своем виртуальном мире».

«Может, они волнуются? Или нервничают? — спрашивает Соловьев. — Боятся, что Европа закупает у нас энергоресурсы? Так американцы вроде бы всегда выступали за конкуренцию и свободный рынок. Ну не стали мы работать с ОПЕК, в чем проблема-то? США, кстати, тоже не состоят в этой структуре. Какие-то басни Крылова начинаются, ей-богу. «Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать» — в этой цитате из рассказа известного баснописца заключается вся суть политики Соединенных Штатов».

Собеседник ФАН прокомментировал распространяемые все тем же Госдепартаментом США слухи о «возможном вмешательстве» Дональда Трампа в «ситуацию с обвалом цен на нефть». По его словам, американский президент в силу своего характера может вмешаться во что угодно.

«Но хотелось бы напомнить всем слова того же Трампа, говорившего, что чем ниже цена на топливо для автомобилей, тем лучше. Так что пускай уже определится, хочет он этого или высоких цен на нефть, которые перечеркнут его чаяния о дешевом бензине», — парировал телеведущий.

Он также затронул тему введения новых санкций со стороны Соединенных Штатов в отношении РФ. Соловьев напомнил, что в большинстве своем все навлекаемые Западом экономические ограничения пошли на пользу нашей стране, и привел в доказательство вышедшую буквально на днях статью журнала New York Times, в которой основной мыслью было то, что благодаря своей антисанкционной политике Россия оказалась едва ли не самой подготовленной к мировому кризису страной.