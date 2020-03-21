Врач-иммунолог рассказал об эффективности мыла в борьбе с коронавирусом

Москва, 21 марта. Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов рассказал, как правильно соблюдать гигиену в период пандемии коронавируса. Эксперт отметил, что мыло очень эффективно в борьбе с инфекцией.

«Мыло для мытья рук — это идеальный вариант для защиты от коронавируса, потому что у него в составе есть липидные компоненты, которые будут отлично мылом смываться», — заявил Жемчугов.

По словам врача, мыть с мылом все тело каждый день не следует, чтобы не смыть защитный слой, однако рук это не касается. Тем, кому очень часто приходится мыть руки, например, по работе, Жемчугов рекомендовал использовать защитный крем, а в конце дня наносить любое питательное средство с витамином А, передает телеканал «Звезда».

Ранее российские ученые создали антисептик, который может защитить от коронавируса. Эксперты отметили, что средство безвредно для человека.

Первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Число заразившихся по всему миру превысило 280 тысяч человек, а жертвами инфекции стали свыше 11 тысяч.

В России зарегистрировано более 250 случаев заболевания коронавирусом, 17 человек уже выздоровели. Большинство заразившихся находятся в Москве, многие из этих людей посещали Италию и другие страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В столице уже изолировали около 6 тысяч лиц, контактировавших с заразившимися.