Мишустин сообщил о еженедельной проверке выплат зарплат

Москва, 21 марта. Правительство РФ будет в еженедельном режиме мониторить своевременную выплату зарплат, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Мы вводим еженедельный мониторинг ситуации на рынках труда в регионах, прежде всего в моногородах, где с этой точки зрения повышенные риски. Также в еженедельном режиме мы будем мониторить ситуацию с выплатой заработных плат», ― заявил глава кабмина на совещании по экономическим вопросам.

Глава кабмина отметил, что в текущей ситуации необходимо использовать формы гибкой занятости людей ― сокращенный рабочий день или удаленная работа. Мишустин подчеркнул, что удаленка в наибольшей степени соответствует рекомендациям медиков. Правительство РФ будет следить за тем, как происходит перевод на удаленный режим, добавил Мишустин.

Премьер подчеркнул, что увольнение сотрудников является крайней мерой. Трудовая инспекция, ФНС и прокуратура будут отслеживать случаи незаконного сокращения персонала.

Мишустин добавил, что государство поддержит безработных граждан, если те решат открыть собственное дело. Для этого будет организовано дистанционное опережающее профессиональное обучение с выплатой стипендий. Кроме того, работодателям, которые трудоустраивают высвобождающихся сотрудников, будет возмещаться часть затрат.

Мишустин сообщил о мерах по снижению влияния коронавируса на экономику РФ. Премьер отметил, что российская экономика испытывает влияния пандемии коронавируса в мире и волатильности на фондовом и энергетическом рынке. Мишустин поручил следить за тем, чтобы в стране не возник дефицит топлива.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. Из симптомов — сдавленность в груди, высокая температура, сухой кашель. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире. По данным на 21 марта, в России коронавирус диагностирован у 253 человек, 54 случая заражения выявлено за последние сутки.

Ранее доктор Евгений Комаровский рассказал об опасности заразиться коронавирусом при половом акте. Медик отметил, что это маловероятно, но интимные контакты все же небезопасны. В то же время врач считает карантин благоприятным временем для подъема рождаемости к «Новому году».