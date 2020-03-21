Силуанов заявил, что российская экономика развивается в запланированных трендах

Москва, 21 марта. Российская экономика развивается в запланированных трендах, а прирост за два месяца составил 2,3%. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании по экономическим вопросам, которое провел глава российского кабмина Михаил Мишустин.

«По экономической ситуации мы видим, что, по данным министерства экономики, экономика пока развивается в тех трендах, которые мы планировали. <…> В целом бюджет пока за два месяца также исполняется по плану», — сказал глава Минфина.

Напомним, сейчас мировая экономика столкнулась с трудностями в связи с пандемией коронавируса и падением цен на нефть. Силуанов отметил, что правительство РФ уделает особое внимание нефтедобывающим регионам и пристально мониторит ситуацию. Кроме того, министр финансов рассказал, что в связи с пандемией его ведомство приняло решение обнулить ставку таможенной пошлины на импорт медикаментов.

Михаил Мишустин на совещании заявил, что сейчас российская экономика испытывает влияние коронавируса и волатильности на фондовых и энергетических рынках. По словам главы правительства, кабмин принимает все необходимые меры, чтобы сократить это воздействие.

Ранее в Торгово-промышленной палате рассказали о последствиях, с которыми могут столкнуться мелкие и средние предприниматели, если ситуация с коронавирусом в России затянется.