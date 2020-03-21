Мишустин сообщил о мерах по снижению влияния коронавируса на экономику РФ

Москва, 21 марта. Российская экономика испытывает влияние пандемии коронавируса в мире и волатильности на фондовом и энергетическом рынке, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Экономика РФ испытывает влияние коронавируса и волатильности на фондовых и энергетических рынках, принимаем меры, чтобы его сократить», — заявил глава российского правительства на совещании по экономическим вопросам.

Мишустин поручил следить за тем, чтобы в стране не возник дефицит топлива. Глава кабмина отметил негативное влияние коронавируса на экономику. По словам Мишустина, пандемия стала основным триггером волатильности на рынке нефти. Премьер подчеркнул, что нефтяная отрасль РФ устойчива к волатильности на мировом рынке.

Ранее Мишустин сообщил, что Центробанк принимает меры для поддержки экономики и граждан на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Мишустин отметил, что в список принимаемых мер входят поддержание доступности ипотеки, снижение регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации. Особые усилия будут направлены на то, чтобы в этих условиях обеспечить реальный сектор экономики финансовыми ресурсами, добавил премьер-министр.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире. По данным на 21 марта, в России коронавирус диагностирован у 253 человек, 54 случая заражения выявлено за последние сутки.

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал сроки завершения пандемии коронавирусной инфекции COVID-2019 и призвал к полному соблюдению карантинных ограничений. По его словам, эпидемия коронавируса не прекратится даже после того, как будут инфицированы до 80% населения всего мира. Комаровский уверен, что соблюдая карантинные ограничения, обезопасить себя от заболевания можно. Также врач призвал как можно реже выходить на улицу.