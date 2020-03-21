Футуролог Медведев рассказал, какая одежда защитит от вирусов

Москва, 21 марта. Современные люди стали забывать о том, что одежда должна быть прочной, безопасной и защищать нас от разного рода опасностей, в том числе болезней. Футуролог, сооснователь Российского трансгуманистического движения Данила Медведев рассказал, какой гардероб поможет уберечься от очередной напасти.

Эксперт уверен, что сегодня люди просто гоняются за модой и забывают о том, что вещи из нашего гардероба должны быть практичными и иметь дополнительные функции. О привел в качестве примера туристическую одежду.

«Мы живем в эпоху массовой моды, когда выстроена целая огромная система, где предметы одежды носят один раз. Обращают внимание только на внешний вид — на то, что это в тренде, в Instagram, соответствует ли модным каким-то веяниям», — сетует Медведев.

Он подчеркнул, что подобная тенденция может измениться в будущем. Когда-то так произошло в мире цифровых технологий. Компания Apple выпустила умные часы, которые были холодно приняты потребителями. Но производителю удалость убедить людей, что необходимо надеть на себя еще что-то, кроме простого циферблата, передают «Народные новости».

«Когда мы говорим про одежду безопасного светлого будущего, то вопрос в том, кто сможет это сделать: спроектировать какой-нибудь комбинезон для города, который обеспечит защиту от вируса на сто процентов, не будет одноразовым», — говорит эксперт.

По его словам, в Японии сегодня широко используются специальные фильтры для носа, которые обеспечивают защиту от аллергии. Они снижают вероятность попадания некоторых вирусных частиц. Но большинство людей о таком приспособлении даже не догадываются.

«Есть производители одежды, для которых любой заход в медицинскую тему, — табу. Чтобы не было ассоциаций с болезнью. И необходимых юридических требований к ним», — отмечает Медведев.

Тем не менее будущее, в котором люди будут щеголять, например, в скафандрах, не так уж и нереалистично.

«В наше время — это спокойно может произойти либо сейчас, либо, например, через год, когда появится еще какой-то вирус. Или биотерроризм», — рассуждает Данила.

Он подчеркнул, что не нужно доводить идею до абсурда и ходить в костюмах химзащиты, но маски похожие на те, что используют горнолыжники, вполне могут использоваться. Производство подобной одежды может стать подспорьем в борьбе с распространением разных вирусов.