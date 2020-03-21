Доктор Комаровский развенчал миф об опасности ибупрофена при коронавирусе

Москва, 21 марта. Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский прокомментировал догадки об опасности ибупрофена при коронавирусе. Медик развеял миф о вреде популярного лекарства при COVID-19.

Врач записал новое видео и опубликовал его на своем YouTube-канале. По словам Комаровского, он получил тысячи писем с вопросом, можно ли пить ибупрофен при симптомах коронавируса. Врач отметил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не сообщала об опасности ибупрофена при COVID-19.

«На сайте ВОЗ никакой официальной информации о том, что ибупрофен пить нельзя, не существует», — сказал Комаровский.

Специалист объяснил, что некое СМИ выдвинуло гипотезу об опасности ибупрофена при COVID-19. Однако это было лишь предположение, не имеющее под собой научных оснований. Однако затем эту мысль подхватил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

«После этого один из чиновников ВОЗ сказал, что они считают, что ибупрофен нельзя… Но чиновник сказал, а ВОЗ ничего подобного официально не утвердила! Поэтому, когда она официально это утвердит, тогда мы это доведем до всеобщего сведения», — добавил Комаровский.

При появлении симптомов заболевания можно принимать парацетамол и ибупрофен, но если есть сомнения, то хватит и парацетамола, подытожил Комаровский.

Ранее Комаровский назвал сроки завершения пандемии коронавирусной инфекции COVID-2019 и призвал к полному соблюдению карантинных ограничений. По его словам, эпидемия коронавируса не прекратится даже после того, как будут инфицированы до 80% населения всего мира. Комаровский уверен, что обезопасить себя от заболевания можно, соблюдая карантинные ограничения. Также врач призвал как можно реже выходить на улицу.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавируса. В мире от заболевания, впервые зафиксированного в китайской провинции Хубэй, скончались уже более 9 тысяч человек, свыше 229 тысяч заразились.

По данным на 21 марта, в России коронавирус диагностирован у 253 человек, 54 случая заражения выявлено за последние сутки.