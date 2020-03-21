Климова в белоснежных шортах восхитила подписчиков фото с пляжа

Москва, 21 марта. Российская актриса Екатерина Климова в белоснежных шортах и рубашке приятно удивила подписчиков фотографией с пляжа. Соответствующий снимок она опубликовала в своем профиле в Instagram.

Актриса предупредила об отмене спектакля под названием Love letters в Усинске. Также она объявила, что в Москве выступления отменяются до 10 апреля. Подписчики оценили фигуру Климовой, которая является мамой четверых детей, и восхитились ее образом.

«Как можно быть с такой идеальной фигурой и лицом, родив не раз и не два?» — поинтересовалась kyzyaa_yaninka. «Красотища», — написал kirillov6818. «Как прекрасны твои следы на песке», — романтично заметил yaltaforeverr. «Ножки — класс», — восхитился alekseitkachenko121273. «Красивая», — поддержал aleksandrgvirts. «Катюша, привет! Все будет хорошо! Будь здорова! Люблю», — написала anika_stay_strong.

Климова ранее предстала перед поклонниками в Сети в дерзком образе ― 42-летняя звезда опубликовала фотографию в коротком черном платье и чулках. Актриса отправилась на гастроли в Германию со спектаклем «Мастер и Маргарита». Климова, исполняющая главную роль, показала фото из гримерки. На фото она позирует в образе Маргариты в черной комбинации, чулках на подвязках и аккуратных черных туфлях.

Актриса театра и кино регулярно снимается для глянцевых журналов. Она решила примерить на себя образ секс-символа 50-х и повторить знаменитый образ Мерлин Монро. Екатерина встала на вентиляционную решетку метро, а воздух поднял вверх подол ее белого платья.