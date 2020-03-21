Съемки нового сезона «Сватов» могут сорваться из-за коронавируса

Москва, 21 марта. Съемки седьмого сезона популярного сериала «Сваты» могут сорваться из-за эпидемии коронавируса. В связи с закрытием границ актеры, вероятно, не смогут попасть в Белоруссию, где должны доснять недостающие эпизоды сериала.

Финальный этап съемок запланирован на ближайшее лето, и если к тому моменту Белоруссия не откроет въезд, создатели сериала столкнутся с серьезными трудностями. Кроме того, актриса Анна Кошмал, которая сыграла Женю, живет на Украине и не может покинуть страну в связи с решением президента Владимира Зеленского закрыть границы из-за пандемии.

Большинство актеров «Сватов» проживают в Москве, где зарегистрировано уже больше сотни заразившихся. В связи с эпидемией звезды сериала предпочитают лишний раз не выходить из дома. Так, исполнитель роли Ивана Будько Федор Добронравов проводит время с родными, а Татьяна Кравченко не дает спектаклей и отдыхает от работы.

Пока что премьера нового сезона «Сватов» запланирована на 2021 год, но из-за пандемии коронавируса есть вероятность, что показ снова перенесут.

Это уже не первая неудача, с которой сталкиваются создатели сериала при работе над продолжением. Родиной «Сватов» является Украина, где российских актеров объявили персонами нон-грата, запретив им въезд. Затем несколько актеров ушли из проекта по разным причинам. Так, ранее стало известно, что в седьмом сезоне не задействуют одну из главных звезд сериала — Людмилу Артемьеву.