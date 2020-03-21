Ученые объяснили, почему народные средства не помогут от коронавируса

Москва, 21 марта. Чеснок и прочие народные средства от простудных заболеваний абсолютно бесполезны для защиты от коронавируса. Об этом заявил вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Нетесов.

Специалист пошутил, что чеснок может помочь при COVID-19 только своим запахом, который будет отпугивать людей и тем самым опасность заражения уменьшится.

«Если средство народное, это совершенно не значит, что оно проверенное и действие его доказано. Чеснок от COVID-19 никак не поможет», — объяснил Нетесов.

Инфекционист, кандидат медицинских наук Иван Коновалов отметил, что чеснок даже может быть вреден для тех, кто принимает препараты для разжижения крови, а также больным гастритом и язвой.

«Важно сбалансированное, разнообразное питание - овощи, фрукты, мясные изделия, поменьше жирного, побольше салатов, отказ от алкоголя», — добавил медик.

На сайте Всемирной организации здравоохранения таже опровергается чудодейственные свойства чеснока при коронавирусе. Примечательно, что эта информация опубликована в разделе «Развенчание мифов». Эксперты ВОЗ подчеркивают, что чеснок обладает противомикробными свойствами, но к сегодняшнему дню науке неизвестно, что он может быть полезен при коронавирусе.

Напомним, эпидемия коронавируса нового типа началась в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года. На данный момент известно о более чем 210 тысяч случаях заражения ранее неизвестным заболеванием.