Участник телепроекта «Дом-2» Венцеслав Венгржановский женился. ФАН-ТВ

«Светское» мероприятие состоялось накануне в столице — экс-участник знаменитой телестройки «Дом-2» Венцеслав Венгржановский официально женился. Его спутницей стала девушка по имени Дарья Некрасова, как сообщают некоторые СМИ, давняя возлюбленная Венгржановского. Молодые расписались в Таганском загсе Москвы.

В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео со скромного застолья в столичном ресторане «Чердак» (Раменки, 5). Как передает гость мероприятия, приславший кадры вечеринки, молодоженов лично поздравили Елена Малышева, Андрей Малахов, а также Любовь Казарновская. Однако при ближайшем рассмотрении становится понятно, что это пародисты, лишь отдаленно похожие на известных ведущих.

Венцеслав и Дарья из-за эпидемии коронавируса откладывать свадьбу не стали, многие гости на торжестве были в медицинских масках.

Напомним, Венцеслав Венгржановский стал известен в 2009 году благодаря участию в скандальном телевизионном проекте «Дом-2». Эпатажный молодой человек прошел кастинг и попал в периметр главной российской телестройки, заявив, что он «белый маг» и обладает экстрасенсорными способностями. Внимание к фрику из Краснодара привлекли его битва и соперничество с другим «колдуном» Владом Кадони.

Известность Венцеславу также принесли многочисленные видео с телепроекта, которые давно разлетелись на мемы в Интернете.