Семенович оказалась заперта на карантин в компании двух мужчин

Москва, 21 марта. Певица Анна Семенович рассказала, что переживает пандемию коронавируса дома. По словам звезды, она оказалась в «заточении» в компании двух мужчин.

Семенович опубликовала в Instagram сторис в ванной. Певица рассказала, что ей чудом удалось найти на себя время и устроить водные процедуры. Все время дома звезда проводит с двумя мужчинами, с которыми оказалась заперта на карантине.

«Один из них — мой любимый человек, а второй — младший брат. Решили, что так проводить время в «заточении» веселее. Поэтому у меня сейчас полная репетиция семейной жизни, причем в двойной дозе. И скажу честно, непростое это дело», — рассказала Семенович.

Также Семенович пожаловалась на потерю крупной суммы денег из-за коронавируса. Артистка поделилась с подписчиками, что из-за распространения заболевания рекламодатели заморозили с ней крупный контракт.

Неприятные новости очень сильно расстроили певицу и даже довели ее до слез. Также девушка выразила уверенность, что ситуация наладится и временные трудности пройдут. Артистка надеется, что в скором времени контракт разморозят.

Ранее Семенович озвучила определяющие критерии при выборе мужа. По словам звезды, она до сих пор не вышла замуж из-за высоких требований потенциальному супругу. Экс-солистка поп-группы «Блестящие» отдает предпочтение состоятельным мужчинам, поскольку «нищеброд ей не нужен»,