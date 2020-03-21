В предсказаниях Нострадамуса нашли дату конца эпидемии коронавируса

Москва, 21 марта. Французский астролог Мишель Нострадамус предсказал появление коронавирусной инфекции на земле и дату ее окончания. Об этом пишет издание Politeka.

Власти КНР сообщили о вспышке пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, в конце 2019 года. Коронавирус впервые появился на рынке животных и морепродуктов в китайском городе Ухань. В одном из своих трудов Мишель Нострадамус написал о существовании «рыбы, которая живет в воде и на земле».

«Рыба, которая живет в воде и на земле, огромной волной будет выброшена на берег, форма ее странная, привлекательная и ужасная. Вскоре с моря к стенам города подойдут враги», — говорится в его тексте.

В пророчестве говорится, что спасение придет лишь в 2024 году.

«О какая дороговизна! Но два великих благодетеля /добряка/ принесут помощь отовсюду, по земле и по морю», — написал Нострадамус.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире. Ученые из Китая пришли к выводу, что люди с II группой крови наиболее подвержены заражению коронавирусной инфекцией. Результаты исследования показали, что 25,80% заболевших являются носителями I группы крови, 37,75% — II, 26,42% — III, 10,03% — IV.

Ранее сообщалось, что тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции российского производства переданы в 13 стран мира. Планируется, что в ближайшее время они будут поставлены в Египет, Сербию и Венесуэлу.