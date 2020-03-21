Белоусов дал прогноз по цене нефти после обвала рынка

Москва, 21 марта. Цены на нефть в ближайшее время будут скорректированы и поднимутся до 40 долларов за баррель. Такой прогноз озвучил первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов.

По его словам, министерство энергетики дает еще более позитивный сценарий.

«Моя оценка, что коррекция будет находиться где-то в диапазоне 35–40 долларов. Есть оценки, в том числе нашего Минэнерго, что она еще выше будет, за 40 долларов. Ну, будущее покажет, кто прав», — сказал он.

Напомним, цены на нефть упали в ночь на 9 марта на фоне резкого снижения транспортных потоков из-за распространения китайского коронавируса. На обвал рынка черного золота повлияли также переговоры в рамках ОПЕК+, закончившиеся безрезультатно. Саудовская Аравия предложила дополнительно снизить объемы нефтедобычи в связи с падением спроса. Против этого выступили Россия и Казахстан.

Ранее аналитики швейцарского банка Julius Baer высказали мнение, что нефть может подешеветь до 10 долларов за баррель только в случае наступления апокалиптического сценария. Для этого необходимо, чтобы все авиарейсы были отменены, а людям запретили покидать дома, передавало Федеральное агентство новостей.