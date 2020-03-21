Ученые нашли связь между употреблением острой пищи и ночными кошмарами

Москва, 21 марта. Употребление острой пищи перед сном может стать причиной ночных кошмаров. Специалисты считают, что ночные перекусы провоцируют ускорение обмена веществ в организме и повышение температуры. Это приводит к тому, что человеческий мозг начинает работать быстрее во время фазы быстрого сна.

При этом ученые говорят, что острая еда может помочь людям, которые хотят избавиться от лишнего веса. Подобная пища снижает аппетит и повышает метаболизм. Ситуация в корне меняется, если употреблять острые блюда перед отходом ко сну. Тогда чувство голода приходит быстрее, а головной мозг начинает подавать сигналы внутренним органам.

Специалисты отмечают, что именно в фазе быстрого сна люди чаще всего видят сновидения. Учены провели эксперимент, в котором участвовало почти 400 человек. 8,5% людей заявили, что видели кошмары по ночам из-за употребления пищи.

Эксперты советуют не баловать себя острой или тяжелой едой перед тем, как лечь спать. Есть предположение, что не только острая или жирная пища становится причиной кошмаров. Подобную реакцию организма могут вызывать и молочные продукты. Ученые пояснили, что это обусловлено сверхчувствительностью организма некоторых людей к химическому составу определенных продуктов.

Диетологи советуют воздержаться от приема пищи за несколько часов до запланированного отдыха.