Сирия, 21 марта. В Дейр-эз-Зоре два ребенка подорвались на мине. В Идлибе «Хайят Тахрир аш-Шам» похитила группу волонтеров сирийского Красного Полумесяца. В лагере «Аль-Хол» курдские боевики задержали группу жен террористов «Исламского государства»1, которые готовились к побегу. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели работы по разминированию на юге Идлиба в окрестностях города Кафр-Набель.

«Демократические силы Сирии» (SDF): подозреваются в установке бомбы на севере Алеппо, в Хасаке предотвратили побег пяти жен террористов «Исламского государства».

«Сирийская национальная армия» (СНА): отразили нападение курдских боевиков в Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: в Идлибе похитили группу волонтеров Красного Полумесяца.

Провинция Алеппо

В центре города Африн прогремел мощный взрыв. Как передает источник в сети Twitter (MGhorab3), ночью на улице Раджу детонировала самодельная бомба. Информации о пострадавших и раненых в результате взрыва не поступало. В установке СВУ подозревают курдских боевиков из состава «Сил освобождения Африна» - группировки, подконтрольной Отрядам народной самообороны (YPG), которые стоят за серией похожих терактов на севере провинции.

Продолжаются боестолкновения к югу от Африна, как передает военно-аналитический Telegram-канал Not Woofers, в окрестностях поселка Басафан ракетно-артиллерийскими ударами обменялись отряды YPG и протурецкая «Сирийская национальная армия». По данным курдских медиаактивистов, несколько раненых боевиков «Лива аль-Хамза» были доставлены в военный госпиталь с ранениями различной степени тяжести.

Провинция Дейр-эз-Зор

К востоку от административного центра провинции двое детей подорвались на противопехотной мине в сельскохозяйственных угодьях у поселка Хашам. По данным портала Halab Today TV, инцидент произошел к востоку от административного центра провинции города Дейр-эз-Зор, в зонах оккупации «Демократических сил Сирии» (SDF). Взрывной снаряд был установлен террористами «Исламского периода», в период, когда провинция находилась под их контролем.

Провинция Идлиб

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» похитили сотрудников сирийского Красного Полумесяца в городе Идлиб, как сообщил РИА Новости глава сирийской сети по правам человека Ахмад Казем. По словам правозащитника, боевики захватили волонтеров, чтобы не допустить поставку гуманитарной помощи нуждающимся местным жителям. В настоящее время сотрудники гуманитарной организации находятся в центральной городской тюрьме в Идлибе. На прошлой неделе террористы боевики разграбили офисы САКП и вынесли оборудование из больниц в городе Ариха, после того как избили активистов и вывезли нескольких из них в неизвестном направлении.

Как сообщает источник в сети Twitter (rana_alasad), в ходе очередного этапа работ по разминированию в городе Кафр-Набель, сирийские военнослужащие обнаружили вырытую боевиками пещеру, которую террористы «Джебхат-ан-Нусры» использовали как штаб и склад для боеприпасов. Со склада боевиков изъяты СВУ и ящики минометных снарядов производства США.

Провинция Хасака

«Демократические силы Сирии» провели рейд в лагере беженцев «Аль-Хол» и арестовали пять гражданок России. Боевики обвинили задержанных в попытке побега. По информации курдского агентства Anha News, курдские силы безопасности выявили «спящую ячейку» «Исламского государства», которая помогает родственникам и женам террористов бежать из лагеря и найти убежище в Сирии, Турции и Ираке. По информации источника, боевикам SDF удалось изъять у женщин мобильные телефоны с записями последних переговоров с «координатором» - Саидом Мулудом, гражданином Ирака, который организовывал побеги и помогал женщинам добраться до провинции Идлиб, где они укрывались в зонах оккупации протурецких боевиков. Также был установлен второй пособник Мулуда – Абу аль-Харет, он переправлял беглецов на север Алеппо, где они укрывались в подконтрольных «Сирийской национальной армии» городах Джераблус и Аль-Баб.

1 Организация запрещена на территории РФ.