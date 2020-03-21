Пожар на складе алюминиевого завода в Дмитрове охватил 60 тысяч квадратных метров. ФАН-ТВ

В подмосковном Дмитрове загорелся склад алюминиевого завода. Площадь возгорания составляет 60 тысяч квадратных метров. Пламенем охвачено уже более 80% здания, обрушилась кровля. К счастью, пострадавших нет.

На месте происшествия работают 113 человек и 45 единиц спецтехники. МЧС готовит к тушению авиацию и пожарный поезд. Пожару присвоен повышенный ранг опасности.