Лукашенко заявил, что Москва поддержала предложение Минска по поставкам нефти

Минск, 21 марта. Россия полностью поддержала предложение Белоруссии по поставкам нефти. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске.

«Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?» — спросил белорусский лидер.

Глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко ответил утвердительно и сообщил, что предложения российской стороны рассматривались на заседании рабочей группы, которая занимается вопросами, касающимися белорусских нефтеперерабатывающих предприятий.

Напомним, в январе 2020 года Москва и Минск не продлили соглашение по нефти, и Россия прекратила поставки сырья. Стороны возобновили переговоры в начале февраля, при этом Минск настаивал, чтобы Москва поставляла нефть Белоруссии беспошлинно или продавала по мировым ценам.

После того, как цены на нефть на мировом рынке обвалились, Белоруссия сделала России новое предложение. Как рассказал премьер-министр Белоруссии Сергей Румас после переговоров с главой российского кабмина Михаилом Мишустиным, Москва приняла предложения Минска и пообещала дать ответ после обсуждения с нефтяными компаниями.