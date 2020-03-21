Росбанк заставил активиста Царева закрыть счет, испугавшись «репутационных потерь»

ПАО «Росбанк» потребовал от бывшего кандидата в президенты Украины, сторонника референдумов о независимости ДНР и ЛНР Олега Царева закрыть счет из-за его политической деятельности. Об этом Царев написал в своем Twitter-аккаунте.

«Росбанк просит меня закрыть счет, открытый пять лет назад. Руководство опасается возникновения публичного скандала, если всплывет, что «террорист» пользуется их карточкой. Символично, что банк со словом «Россия» в названии продолжает санкции против сторонников Русской весны», — сообщил активист своим подписчикам, приложив заявление, которое его попросили заполнить и подписать.

Федеральное агентство новостей связалось с Олегом Царевым и расспросило его об инциденте.

«У меня этим занимается супруга. Ей девочка, которая за нами закреплена, сказала, что либо я сам добровольно закрою свой счет, либо нам обоим закроют счета. Это девочка ей говорит: «У меня неприятности. У нас французское руководство банка, вы — в санкциях. И мы боимся, что банк понесет репутационные потери. Чтобы супруге оставить карточку, вы сами должны добровольно написать заявление». Я сказал им, что очень расстроен и обязательно напишу у себя в социальных сетях об этой ситуации. Я сказал девочке: «Передайте управляющему, что я пытался с ним связаться, но меня не соединили», — рассказал собеседник ФАН, отметив, что его в качестве клиента терпели много лет, а потом «кто-то там проснулся».

При этом Царев затруднился выдвинуть версии, которые бы объяснили, почему в Росбанке «проснулись» именно сейчас. По его словам, счет был открыт еще в 2014 году.

«У меня московский офис парламента Новороссии был на улице Ильинка. А внизу, на первом этаже, был Росбанк… Поэтому я спустился и открыл себе карточку. Это очень неудобно — жить без карточки. Вроде как мелочь, но очень неудобно», — констатировал он.

Царев сообщил, что не собирается предпринимать никаких действий в отношении Росбанка, кроме предания огласке этой некрасивой истории. Счет свой он уже закрыл и новый намерен попробовать открыть в ВТБ. Жена пока продолжит пользоваться своей карточкой Росбанка.

Напомним, после незаконного переворота в Киеве в феврале 2014 года население юго-востока страны не приняло новую власть. В результате Крым воссоединился с Россией, а силовая операция Киева против жителей Донбасса продолжается до сих пор. Территорию, на которой идет конфликт, также называют Новороссией, хотя исторически пространство, носившее это название, было намного больше.

В связи с событиями, начало которым положил киевский Майдан, десятки, если не сотни, людей, а также политические и коммерческие структуры по инициативе Киева стали фигурантами многочисленных санкционных и иных списков.

В частности, политический деятель Украины Олег Царев, в 2014 году поддержавший независимость Крыма, ДНР и ЛНР, попал в черный список, опубликованный Федеральным департаментом по экономическим вопросам, образованию и исследованиям Швейцарии. Вместе с ним под санкции попали на тот момент руководитель администрации президента России Вячеслав Володин, командующий Воздушно-десантными войсками РФ Владимир Шаманов, председатель комитета Государственной думы России по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин, общественные деятели Республики Крым, а также политические и военные деятели Донецкой и Луганской народных республик.

Царев находится под уголовным преследованием со стороны Украины из-за его призывов к федерализации государства и ряда других действий аналогичного характера.