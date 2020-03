Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 20 марта

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась за сутки в Идлибе, как борются в Сирии с коронавирусом и что нового в арабской республике.

Большой Идлиб

Действия ВС Турции

Министерство обороны Турции признало гибель двух турецких военнослужащих в результате взрыва на трассе М4 Латакия — Алеппо 19 марта. В ведомстве заявили, что «был дан показательный ответ и поражены цели в регионе». Происшествие породило волну слухов о выходе ВС Турции из Идлиба — турецкое военное ведомство это опровергает.

В ночь с 19 на 20 марта турецкие военнослужащие развернули очередной наблюдательной пункт возле деревушки Бастанкуль.

Утром 20 марта через погранпереход Кафр-Лусин прошла очередная колонна ВС Турции.

С ночи 19 марта турецкие военнослужащие начали устанавливать заграждения вдоль трассы М4, пытаясь обезопасить ее от возможных провокаций, а также убирать земляные насыпи. По участку трассы было проведено патрулирование от деревни Ат-Тарнаба под Саракибом до деревни Мусыбин возле Арихи. После убытия турецкого патруля местные радикалы оттащили заграждения в сторону.

Militants destroy walls wich TSK drive on M4 pic.twitter.com/4rTtyS7ttX — ZOKA (@200_zoka) March 20, 2020

https://twitter.com/200_zoka/status/1241115194518056961?s=20

Нарушения режима прекращения огня и терроризм

Боевики обвинили правительственные силы в обстреле деревни Аль-Фатира. Официальный бюллетень по соблюдению режима прекращения огня сообщает, что российская сторона зафиксировала четыре нарушения, турецкая сторона — три.

САА перебрасывает подкрепления на фронт в Идлибе.

Reinforces SAA to Idlib pic.twitter.com/nwIGVzbj5b — ZOKA (@200_zoka) March 20, 2020

Военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале сообщил, что «15 марта в сирийской провинции Идлиб сотрудники спецслужб Катара встретились с главарем террористической группировки «Джейш Аль-Изза» Джамилем Ас-Салехом. Гости прибыли в Сирию к Салеху через Турцию и привезли ему 2 млн долларов США наличностью, полученной в Турции. Деньги предназначены для вербовки боевиков в ряды террористических группировок, зарплату боевиков, закупки оружия и техники, боеприпасов и средств связи, медикаментов. Ну и конечно на маленькие земные радости главарей группировки.

Кроме того, часть этих денег предназначены на выплаты вознаграждений за захват или ликвидацию действующих в Сирии военнослужащих Армии России и российских военных корреспондентов.

Российский военкор Олег Блохин побывал в подземном бункере боевиков в Кафр-Набеле в Джебель аз-Завия. Все фотографии и видео есть в его Telegram-канале [https://ttttt.me/Oleg_Blokhin].

Заевфратье

В квартале Хей аль-Муфти города Хасака погибла девушка — взорвалась бытовая газовая плитка.

Несколько членов «Демократических сил Сирии» (SDF) были убиты и получили ранения в результате подрыва на СВУ военного автомобиля в деревне Аль-Касра.

В деревне Аль-Хусан в ирригационном канале утонул ребенок.

В ночь с 20 на 21 марта в деревне Ганем к юго-востоку от Ракки произошло столкновение между боевиками «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в России) и сирийскими военнослужащими.

В деревне Хушам к востоку от Дейр-эз-Зора на пехотной мине подорвалось два ребенка.

В деревне Аль-Азба к востоку от Дейр-эз-Зора на СВУ подорвался автомобиль с четырьмя бойцами «Сирийских демократических сил».

Оппозиционные источники утверждают, что в пустыне под Абу-Кемалем во время патрулирования пропали две группы правительственных сил.

Северная Сирия

В городе Аль-Баб правоохранительные структуры протурецкой «Сирийской национальной армии» утром 20 марта арестовали шестерых человек, объявленных ранее в розыск. При задержании они открыли стрельбу, ранив нескольких полицейских. После этого было задержано еще 16 человек.

Вечером 20 марта в Аль-Бабе снова была слышна стрельба: неизвестные устроили перестрелку возле магазина сладостей «Аль-Осман».

Днем в городе Африне двое гражданских было ранено в результате обстрела — снаряды упали на улице Ас-Сияси.

Вечером в Африне на улице Раджо взорвался заминированный мотоцикл. Окружающим зданиям нанесен материальный ущерб. Никто не пострадал.

Вечером в Эль-Маликии в результате ДТП погибла одна женщина, а еще два человека было ранено.

Центральная Сирия и Приморье

Опубликовано видео патрулирования российской армейской авиацией побережья провинций Латакия и Тартус — предположительно, видео было сделано во время учений.

Южная Сирия

В деревне Аль-Аджами в провинции Деръа прошли похороны бывшего полевого командира ССА.

Funeral for an ex Free Syrian Army commander in the town of Alajmi (#Daraa), he was killed by mukhabarat agents a few days ago. pic.twitter.com/2v0MOZ1jJi — Peter ???? (@PetTheGreat1) March 21, 2020

Гуманитарная обстановка

Гуманитарная помощь

В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция районе Шейх Хадер города Алеппо, выдано 350 продовольственных наборов общим весом 1,435 т.

Медицинскими специалистам Министерства обороны Российской Федерации оказана медицинская помощь 304 сирийским гражданам в населенных пунктах Кобани провинции Алеппо, Камишлия провинции Хасеке и Телль эс-Самен провинции Ракка. Всего медицинская помощь оказана 132 598 жителям Сирии.

Коронавирус

С понедельника в провинции Ракка вводится комендантский час и карантин. Исключение касается только госпиталей, аптек и продуктовых лавок.

В Дамаске началась массовая кампания по дезинфекции улиц.

Syrian civic authorities have started major #Coronavirus sanitization in the streets of #Damascus. This effort is aimed at preventing the spread of Covid-19 virus #Syria #Syrianarmy????????please feel free to follow for daily Syrian Arab Army updates ???????? pic.twitter.com/kI29Z5VOyp — Steele M (@SteeleSyAA) March 21, 2020

Оппозиционные источники распространяют видео, на котором утверждают, что в местах карантина в Дамаске царит дикая антисанитария.

С подозрением на коронавирус в больнице Африна скончался 60-летний мужчина. На месте подтвердить диагноз не удалось, пробы отправлены в Турцию.

В лагере «Аль-Хол» зафиксировано первое вероятное заболевание коронавирусом.

В режиме реального мнения публикуем обновления обстановки в Сирии на нашем Telegram-канале.

1 Организация запрещена на территории РФ.