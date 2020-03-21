Врачи назвали болезни, усиливающие опасность коронавируса

Москва, 21 февраля. Итальянские ученые определили болезни, которые повышают риск летального исхода при коронавирусе. Об этом рассказали в Итальянском обществе инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия.

Исследования итальянских ученых основывались на эпидемиологической обстановке в Италии. Чаще всего от коронавируса погибали люди преклонного возраста за 80 лет. Отмечается, что даже если человек не страдал от хронических заболеваний, риск умереть от инфекции увеличивался на 50%. Врачи объяснили это тем, что пациент запустил болезнь и обратился за помощью уже в критическом состоянии.

Согласно полученным данным, если человек страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, то риски умереть от инфекции повышаются на 10,5%. В группу повышенной опасности также попали люди с диабетом, у них вероятность летального исхода от коронавируса выше на 7,3%, чем у других пациентов.

Кроме того, опасность грозит людям с хроническими респираторными заболеваниями — 6,3%, гипертонией — 6%, а также онкологическими заболеваниями — 5,6%.

Отмечается, что у людей, страдающих от вышеупомянутых болезней шанс заразиться опасной китайской инфекцией выше, чем у здоровых людей. В исследовании говорится о том, что среди 41 человека, заразившегося коронавирусом, почти у половины были найдены серьезные заболевания. Восемь из них были диабетиками, шестеро — гипертониками, еще у шестерых были проблемы с сердечно-сосудистой системой.