Малышева рассказала, когда появится первая вакцина от коронавируса

Москва, 21 марта. Первая вакцина от китайского коронавируса может появиться не ранее, чем через три месяца. Такой прогноз дала известная российская телеведущая медицинских программ Елена Малышева.

При этом доктор медицинских наук уверена, что необходимые препараты будут разработаны.

«Но то, что она появится, не вызывает никаких сомнений, потому что сегодня практически все ведущие страны, включая Россию, приступили к ее созданию», — рассказала Малышева.

Федеральное медико-биологическое агентство уже сообщало, что российские ученые создали три варианта вакцины против коронавируса. В государственном центре вирусологии и биотехнологии уже начали испытывать их на лабораторных животных.

Ранее стало известно, что российские исследователи из Санкт-Петербурга предложили новый метод лечения от прежде неизвестного заболевания, используя специфический вирус мышей. Отечественные вирусологи уже обратились в Минздрав, чтобы получить разрешение на проведение клинических испытаний.

В Великобритании свыше 20 тысяч волонтеров дали согласие на добровольное заражение похожими на SARS-CoV-2 вирусами ради разработки вакцины. Исследования будут длиться приблизительно две недели, за это время испытуемые будут находиться под наблюдением ученых.

Напомним, эпидемия коронавируса нового типа началась в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Заболевание быстро распространилось за пределы КНР, поразив более 160 стран. На данный момент эпидемиологическая ситуация в Китае стабилизирована, очаг распространения пневмонии COVID-19 переместился в Европу.