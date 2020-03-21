Российские ученые создали антисептик, который может защитить от коронавируса

Москва, 21 марта. Ученые Центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий (ПМиАТ) Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) разработали полимерные антисептики, которые могут защитить от коронавируса. Соответствующую информацию передает пресс-служба вуза.

В сообщении отмечается, что «технология производства полимерных антисептиков, разработанная Центром ПМиАТ, запатентована».

«В лабораторных условиях доказаны антисептические свойства и отсутствие токсичности данного полимера, для человеческого организма он полностью безвреден», — заявили в пресс-службе вуза.

Также отмечается, что первая фаза профилактической санитарной обработки в стенах университета прошла в пятницу. В сообщении подчеркивается, что «полимерная природа антисептиков обеспечивает длительный эффект защиты поверхностей от различных грибков и микробов». Именно поэтому, как пояснили в вузе, было принято решение наносить антисептик на ручки дверей, поручни и кнопки лифта в здании.

Ранее эксперты Роскачества объяснили, можно ли антисептиком заменить мытье рук с мылом, и оценили их эффективность против коронавирусной инфекции. Гендиректор компании DSM Group, специализирующейся на исследованиях фармацевтического рынка, Сергей Шуляк посоветовал регулярно мыть руки с водой, если закончился антисептик. Он назвал этот способ одним из самых эффективных от всех инфекций.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце прошлого года. Тогда китайские власти сообщили о многочисленных случаях пневмонии у жителей города Ухань. Как позже выяснили ученые, заболевание вызывает новый тип коронавируса. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-2019 во всем мире.