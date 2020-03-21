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В Госдуме назвали американские санкции против РФ продуктом информационной войны

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Депутат ГД Чепа назвал наложение США санкций на РФ продуктом информационной войны

Американское издание New York Times опубликовало материал, в котором признало пользу для России западных санкций, которыми нашу страну регулярно облагают с 2014 года. Журналисты убеждены, что ограничения, наложенные на РФ, закалили ее и подготовили — морально и экономически — к испытаниям 2020 года, ставшими непосильным бременем для других стран. Пандемия коронавируса, нефтяной и финансовый кризисы — россиянам все нипочем, их уже ничем не удивить, считают в издании.

В этой связи становится очевидной истинная цель санкций — сильно навредить экономике нашей страны Запад был не в состоянии, но ему остро требовалось создать видимость того, что он «наказывает» Россию, а та, якобы, непомерно от этого страдает. Как раз внушение всему миру мысли о зависимости РФ от США и было одной из главных целей информационной войны, которую Соединенные Штаты и их сателлиты ведут против нашего государства, заявил в интервью Федеральному агентству новостей заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Помимо этого в тех же США есть «внутренняя заинтересованность» в том, чтобы слепить из России образ врага, — убежден собеседник ФАН. — Скоро там опять президентские выборы, а это значит, что местные политики опять будут играть на русофобских настроениях части общества. Трамп будет бить себя в грудь и кричать, чего он добился, а его противники убеждать конгресс ввести новые санкции против РФ, потому что их президент якобы ничего в этом плане не сделал. Так что нам предстоит наблюдать за новым витком информационной войны, вызванной, подчеркиваю, уже даже не тем, что мы разозлили США, а тем, что это необходимо для их собственной внутриполитической возни».

Депутат ГД Чепа назвал наложение США санкций на РФ продуктом информационной войны

Парламентарий отметил, что контрпродуктивные антироссийские санкции сильно ударили по самому Западу, и, в частности, в Германии «уже раздаются голоса», призывающие к их отмене в связи с пандемией коронавируса.

«В общем-то, это касается не только нашей страны: например, в том же Иране катастрофически не хватает профилактических средств, которые могли бы уберечь местное население от опасного заболевания. А мы знаем, что как бы та или иная страна ни преуспела в деле самоизоляции, все равно, если где-то с эпидемией бороться не получается, она вскоре станет большой проблемой для всех. Никто не заинтересован в том, чтобы эта зараза распространялась, а санкции, которые препятствуют борьбе с ней, антигуманны, античеловечны и попросту неразумны», — считает Чепа.

Собеседник ФАН также отметил, что в нынешних условиях, когда все государства мира пытаются по максимуму изолировать себя от остальных, Россия неожиданно оказалась в выгодном положении — уже будучи частично «отлученной» от мира глобализма, ей ничего не стоило эффективно обезопасить свое население от коронавируса, что мы и можем наблюдать, глядя на официальную статистику о количестве заболевших в стране.

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