В Госдуме назвали американские санкции против РФ продуктом информационной войны

Американское издание New York Times опубликовало материал, в котором признало пользу для России западных санкций, которыми нашу страну регулярно облагают с 2014 года. Журналисты убеждены, что ограничения, наложенные на РФ, закалили ее и подготовили — морально и экономически — к испытаниям 2020 года, ставшими непосильным бременем для других стран. Пандемия коронавируса, нефтяной и финансовый кризисы — россиянам все нипочем, их уже ничем не удивить, считают в издании.

В этой связи становится очевидной истинная цель санкций — сильно навредить экономике нашей страны Запад был не в состоянии, но ему остро требовалось создать видимость того, что он «наказывает» Россию, а та, якобы, непомерно от этого страдает. Как раз внушение всему миру мысли о зависимости РФ от США и было одной из главных целей информационной войны, которую Соединенные Штаты и их сателлиты ведут против нашего государства, заявил в интервью Федеральному агентству новостей заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Помимо этого в тех же США есть «внутренняя заинтересованность» в том, чтобы слепить из России образ врага, — убежден собеседник ФАН. — Скоро там опять президентские выборы, а это значит, что местные политики опять будут играть на русофобских настроениях части общества. Трамп будет бить себя в грудь и кричать, чего он добился, а его противники убеждать конгресс ввести новые санкции против РФ, потому что их президент якобы ничего в этом плане не сделал. Так что нам предстоит наблюдать за новым витком информационной войны, вызванной, подчеркиваю, уже даже не тем, что мы разозлили США, а тем, что это необходимо для их собственной внутриполитической возни».

Парламентарий отметил, что контрпродуктивные антироссийские санкции сильно ударили по самому Западу, и, в частности, в Германии «уже раздаются голоса», призывающие к их отмене в связи с пандемией коронавируса.

«В общем-то, это касается не только нашей страны: например, в том же Иране катастрофически не хватает профилактических средств, которые могли бы уберечь местное население от опасного заболевания. А мы знаем, что как бы та или иная страна ни преуспела в деле самоизоляции, все равно, если где-то с эпидемией бороться не получается, она вскоре станет большой проблемой для всех. Никто не заинтересован в том, чтобы эта зараза распространялась, а санкции, которые препятствуют борьбе с ней, антигуманны, античеловечны и попросту неразумны», — считает Чепа.

Собеседник ФАН также отметил, что в нынешних условиях, когда все государства мира пытаются по максимуму изолировать себя от остальных, Россия неожиданно оказалась в выгодном положении — уже будучи частично «отлученной» от мира глобализма, ей ничего не стоило эффективно обезопасить свое население от коронавируса, что мы и можем наблюдать, глядя на официальную статистику о количестве заболевших в стране.