Лоза рассказал о необычном занятии своего сына во время карантина по коронавирусу

Москва, 21 марта. Российский музыкант Юрий Лоза советует не сидеть без дела и найти себе удаленную работу на время карантина по коронавирусу. Он привел в пример своего сына, который нашел себе необычную подработку в Сети. Наследник дает уроки иностранного языка в Интернете.

Лоза сообщил, что у сына сейчас закончились все концерты и он решил подзаработать репетиторством. Молодой человек преподает английский язык.

«Потому что у него жена англичанка. Ну, нет сейчас возможности работать по специальности, что теперь, сидеть и стонать, что ли?» — сообщил он.

Музыкант советует всем россиянам найти себе занятие на время карантина. Удаленная работа позволит подзаработать, а тем, у кого нет недостатка в деньгах, Лоза советует сосредоточиться на изучении чего-то нового. По его словам, можно подтянуть уровень владения иностранными языками или освоить какое-нибудь новое ремесло, на которое раньше не хватало времени, передает «Пятый канал».

«Скажем, рисовать. Ну, не было времени. Гонка, беготня. Великолепная возможность пройти обследование. Мероприятия, тусовки, никак не позволяли выкроить время, чтобы пройти комплексное обследование», — заявил исполнитель.

Лоза уверен, что подобным занятиям необходимо уделять время каждый год.

Ранее Юрий Лоза заявил, что не понимает людей, которые разводят панику из-за коронавируса. Сегодня, единственно верный вариант, по его мнению, — посвятить себя домашним делам и уделить внимание родным и близким людям. Он также посоветовал не забывать о собственном здоровье и пройти медицинское обследование.