Российские тест-системы на коронавирус передали в 13 стран

Москва, 21 марта. Тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции российского производства переданы в 13 стран мира.

Планируется, что в ближайшее время они будут поставлены в Египет, Сербию и Венесуэлу. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзор уже передал разработанные ФБУН «ГНЦ ВБ «Вектор» тест-системы для проведения более 100 тысяч исследований на COVID-19 в 13 государств, включая страны — члены Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Иран, Монголию, КНДР», — указывается в сообщении.

Напомним, в России начали разрабатывать вакцину от коронавируса. 17 марта сообщалось, что первые в Европе испытания вакцины от 2019-nCoV на животных стали проводить в Италии. Компания Takis разработала вакцину, а министерство здравоохранения страны дало разрешение на ее тестирование.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. На первом месте среди стран, где зарегистрировано наибольшее число заболевших, расположилась Италия. Также большое количество инфицированных выявлено во Франции, Испании, Германии.

Российские власти предпринимают все необходимые меры для того, чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции. В лабораториях Роспотребнадзора было проведено более 143 тысяч исследований на наличие вируса в организме. К настоящему моменту на территории страны выявлено 253 случая заболевания, 12 человек выздоровели.