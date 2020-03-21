Андрей Разин рассказал, почему дни Джигана на сцене сочтены

Москва, 21 марта. Карьера рэпера Джигана близится к концу из-за его наркотической зависимости, даже несмотря на пройденный курс реабилитации. Такого мнения придерживается продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

По его словам, вся беда в том, что наркоманы, как правило, непредсказуемы, поэтому с ними предпочитают не иметь дело. При этом наставник известной поп-группы уверен, что бывших наркоманов не бывает, поэтому дни Джигана на сцене сочтены.

«И даже если Джиган сейчас записывает альбом, думаю, кроме него самого он никому интересен не будет. Рэпер фактически сам себя загнал в стоп-лист», — заявил Разин.

Продюсер также отметил, что из-за проблем Джигана страдает и его семья, а особенно супруга артиста Оксана Самойлова.

«Остается лишь посочувствовать бедной девочке Оксане и пожелать ей сил, ведь на ней теперь вся большая семья», — сказал он.

Напомним, в начале нынешнего года Джиган вместе с семьей уехал в США. В феврале в Майами его супруга родила четвертого ребенка. Однако позже стало известно, что Самойлова сбежала от мужа обратно в Москву.

Светские хроникеры связывали побег девушки с чрезмерным употреблением артистом алкоголя. Джиган проводил стримы с поклонниками в состоянии опьянения и на глазах фанатов просил дочь принести выпивку. Позднее в Сети появилась информация, что рэпер лег в американскую наркологическую клинику.