Елена Летучая взбудоражила поклонников горячим фото в купальнике

Москва, 21 марта. Известная телеведущая Елена Летучая опубликовала откровенное фото на своей странице в Instagram. 41-летняя звезда восхитила поклонников фигурой.

На черно-белом снимке Летучая сидит на кровати в белом купальнике.

«Наконец-то выспалась», — написала ведущая, которая, судя по всему, самоизолировалась дома из-за коронавируса.

Горячее фото взбудоражило поклонников Летучей, и они засыпали ее комплиментами.

«Фото пропитано нежностью и красотой», — отметил demin1985.

«Шикарная красотка!» — написал evpatii59.

«Ну нельзя быть на свете красивой такой!» — прокомментировала kristina_nepowinnix.

«Божественная!» — восхитился tigrantaroyan.

«Шикарная фигура! Просто секс!» — сделал комплимент ведущей donkota.

Однако среди фолловеров Летучей нашлись и те, кому откровенный снимок не понравился.

«Больше нечего показывать!!!» — возмутилась одна из подписчиц.

«Да, котами не обзавелась», — ответила телеведущая, намекнув на то, что у недовольной женщины на странице в Instagram много снимков с питомцем.

Отметим, что Летучая не в первый раз хвастается перед поклонниками шикарной фигурой. Ранее она уже публиковала снимок в купальнике, под которым некоторые призвали ведущую «прикрыться» и не выставлять «все напоказ». Тогда поклонники вступились за Летучую, отметив, что недовольные комментаторы просто завидуют ее прекрасной форме.