Диетолог перечислила продукты, способные защитить от коронавируса

Москва, 21 марта. Рацион во время карантина из-за коронавируса должен содержать больше блюд на нежирном курином бульоне, а также зелень, чеснок, имбирь и лук. Такие рекомендации дала врач-диетолог Оксана Скиталинская.

Поскольку карантин подразумевает частое нахождение дома, то важно не только улучшить иммунитет, но и не набрать лишний вес. Поэтому пища должна состоять из гораздо большего количества круп и белковых продуктов.

«Во время карантина полезно употреблять различные крупы — перловую, гречневую, ячневую, пшенную. Нужно добавлять немного бобовых — это фасоль, чечевица, сушеный горох», — рекомендует Скиталинская.

Она подчеркнула, что белки очень важны для поддержания работы мышц и иммунной системы. Кроме того, они предотвращают образование жиров.

«Этим источником белка могут быть яйца, рыба, бобовые, кисломолочные продукты. Так же это может быть сыр, максимально твердый. Чем он тверже, тем в нем меньше жира. То есть, калорийность в нем меньше, а белка больше», — отметила диетолог.

Много белка дает пармезан. Для блюда достаточно одной чайной ложки этого сыра.

Ранее диетологи посоветовали на время эпидемии коронавируса употреблять больше свежих фруктов и овощей. Помимо них крайне желательно разнообразить рацион морепродуктами, рыбой, птицей и молочными продуктами, передавало Федеральное агентство новостей.