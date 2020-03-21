Дмитрий Шепелев скрывал от Жанны Фриске внебрачного ребенка

Москва, 21 марта. Известный телеведущий Дмитрий Шепелев регулярно изменял своей возлюбленной Жанне Фриске, у него даже есть незаконнорожденный наследник.

Пользователи Сети обсуждают просочившуюся в СМИ информацию о том, что Шепелев был далеко не идеальным мужчиной в отношениях с Фриске. По слухам, он изменял своей гражданской супруге и не раз. У телеведущего была другая семья, этим и можно объяснить тот факт, что он регулярно и на долгое время пропадал из дома.

Как пишет портал «Российский Диалог.RU», на который ссылается Woman.Hit, подруга Жанны Фриске Ольга Орлова рассказала, что Дмитрий Шепелев поступал с покойной певицей нечестно, а Лера Кудрявцева рассказала о внебрачном ребенке известного телеведущего. Однако к настоящему моменту официального подтверждения этой информации нет.

Ранее сообщалось, что Дмитрия Шепелева, уволенного с Первого канала, застали в клубе для женщин. Телеведущий посетил женский клуб под названием ZAVTRAK.club, одним из создательниц которой является его возлюбленная Екатерина Тулупова. На встречах клуба преимущественно обсуждается литература, Шепелев на мероприятиях выступает в качестве ведущего.

Об отношениях Шепелева и Тулуповой стало известно в прошлом году. Дети пары ходят в один детский сад. Позже появились слухи о том, что телеведущий намерен жениться на своей новой возлюбленной.