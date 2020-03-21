Инфекционист Шестакова предсказала скорый спад эпидемии коронавируса

Москва, 21 марта. Эпидемия коронавируса COVID-19 может пойти на спад уже в середине апреля. Об этом заявила бывший главный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Ирина Шестакова.

«Думаю, сейчас ожидается, что будет более-менее стабилизироваться ситуация, то есть должно пойти на спад уже во второй половине апреля», — сказала эксперт.

Шестакова подчеркнула, что делать какие-либо прогнозы достаточно сложно, так как инфекция распространилась в густонаселенной Европе. По ее словам, большинство стран ввели ограничительные меры до середины или конца апреля.

«Пока никто дальше не будет планировать, потому что надо понять ситуацию, как она будет развиваться», — подытожила инфекционист.

Ранее похожим прогнозом по ситуации с коронавирусом поделился ведущий программы «О самом главном» доктор Александр Мясников. По его словам, летом можно будет на какое-то время забыть о COVID-19, однако есть вероятность, что осенью начнется новая вспышка, пишет Infox.ru.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Постепенно инфекция распространилась по всему миру, а ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Сейчас на Земле насчитывается свыше 280 тысяч заразившихся, более 11 тысяч из них стали жертвами заболевания.

По состоянию на 20 марта в России было зарегистрировано 253 случая коронавируса, 12 человек уже выздоровели.