Абзалов указал на ошибку Кличко, из-за которой ускорится распространение коронавируса

Киев, 21 марта. Распространение коронавирусной инфекции в Киеве может ускориться из-за решения городских властей закрыть метро. Украинскую столицу ждет настоящий коллапс. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Дмитрий Абзалов.

Эксперт считает, что закрытие метрополитена в Киеве является большой логистической ошибкой. По его словам, городские власти будут вынуждены пересмотреть свое решение уже на следующей неделе.

«Киев располагается на реке, река пересекается тремя местами, самое тупое решение, которое можно было принять – это перекрыть метро», — заявил Абзалов.

Он подчеркнул, что безграмотная политика городского руководства привела к тому, что общественный транспорт перестал справляться с наплывом пассажиров. Сложившаяся ситуация дает прекрасную почву для ускоренного распространения новой китайской инфекции.

«В результате они получили сверхвысокую распространяемость, плюс ко всему, получили коллапс», – резюмировал Абзалов.

Напомним, что украинская столица и другие крупные города страны уже несколько дней живут в условиях коллапса, который был вызван особыми мерами по противодействию распространению коронавируса. Транспортный коллапс является первой, но далеко не единственной проблемой граждан Украины. Закрытие метрополитенов и появление новых правил проезда в наземном транспорте привело к тому, что на дорогах появились огромные пробки, а в общественном транспорте постоянная давка. Особенно сложная ситуация сложилась в Киеве и Харькове.

На сегодняшний день в Украине зафиксировано 16 случаев заболевания коронавирусом.