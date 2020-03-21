Доктор Комаровский назвал точные сроки завершения эпидемии коронавируса

Москва, 21 марта. Известный детский врач, телеведущий, автор книг о здоровье Евгений Комаровский назвал сроки завершения пандемии коронавирусной инфекции COVID-2019 и призвал к полному соблюдению карантинных ограничений.

Врач записал новое видео и опубликовал его на своем Youtube-канале. В новом выпуске телеведущий ответил на популярные вопросы о коронавирусе и рассказал об эффективных мерах профилактики заболевания.

«Большинство эпидемиологов сходятся в мысли о том, что расслабится можно будет тогда, когда в течение 28 дней подряд в стране не будет диагностировано новых случае заболевания. Естественно, вокруг тоже будет спокойно, и не будет риска, что к вам его [вирус] привезут», — назвал точные сроки завершения эпидемии коронавируса Евгений Комаровский.

По его словам, эпидемия коронавируса не прекратится даже после того, как будут инфицированы до 80% населения всего мира. Комаровский уверен, что обезопасить себя от заболевания можно соблюдая карантинные ограничения. Также врач призвал как можно реже выходить на улицу.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце декабря 2019 года. В настоящее время в КНР не зафиксировано ни одного случая заболевания. РФ принимает все необходимые меры для предотвращения распространения вируса. В 85 регионах РФ ввели режим повышенной готовности.

Ранее диетологи рассказали, как нужно правильно питаться во время пандемии коронавирусной инфекции. В этот период людям нужно беречь и укреплять свой иммунитет, поэтому лучше обращать внимание в магазинах не на гречку и консервы, а на овощи, фрукты и зелень.