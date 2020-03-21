Свыше 20 тысяч добровольцев согласились заразиться ради вакцины против коронавируса

Москва, 21 марта. Британская компания hVIVO предложила добровольцам участвовать в разработке вакцины против коронавируса, заразившись вирусами того же семейства. На призыв исследователей откликнулись свыше 20 тысяч волонтеров, которые получат по 3500 фунтов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Эффективность разрабатываемых вакцин специалисты проверят на участниках эксперимента. Для этого добровольцев заражают вирусами, похожими на SARS-CoV-2.

Обычно компаниям, которые специализируются на клинических исследованиях, для таких экспериментов удается найти максимум несколько десятков желающих. Однако в этот раз на предложение ученых hVIVO всего за пару дней согласились более 20 тысяч человек.

При этом, как отмечается, денежное вознаграждение не стало определяющим мотивом для большинства добровольцев. По словам 32-летнего графического дизайнера Джейми Спайсер-Льюиса, таким образом он старается помочь людям, больным пневмонией COVID-19, а премиальные – всего лишь «вишенка на торте».

Всего исследования будут длиться около 2 недель. На протяжении этого времени испытуемые будут находиться под наблюдением медиков.

Ранее сообщалось о новом методе лечения ранее неизвестного заболевания, который предложили российские вирусологи. Специалисты из Санкт-Петербурга используют для этого специфический вирус мышей, передавало Федеральное агентство новостей.