Диетолог рассказала, как правильно выбрать и приготовить рис

Москва, 21 марта. Диетолог, профессор и руководитель собственной клиники Маргарита Королева рассказала, как выбрать наиболее полезный рис. Врач дала советы по правильному приготовлению продукта.

Рис содержит большое количество углеводов и минеральных веществ, за счет чего дает энергию и ускоряет обменные процессы. Однако сорта риса все же различаются по свойствам.

«Наиболее полезным будет рис, первично обработанный паром: при такой обработке рис еще находится в оболочке, и вся оболочная составляющая входит в зерно, обогащая его полезными компонентами», — отметила Королева.

Диетолог подчеркнула, что цвет риса в данном случае не имеет значения, поэтому можно брать черные, белые или желтые зерна. Однако рис нужно не только выбрать и купить, но и приготовить верным способом. Для начала зерна необходимо замочить в холодной воде на ночь, а утром промыть, пока вода не станет чистой.

«Тем самым мы рис отмываем от всех короткоцепочечных крахмалов и оставляем длинноцепочечные, которые будут прекрасным пробиотиком для кишечника и источником энергии для организма», — пояснила Королева в интервью радио Sputnik.

По словам врача, промытый рис можно не варить, а просто залить кипятком, и в течение 15 минут зерна приготовятся. Рис можно съесть как самостоятельное блюдо или же по желанию добавить туда зелень и овощи.

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