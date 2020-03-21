В Госдуме предложили провести ЕГЭ-2020 дистанционно из-за коронавируса

Москва, 21 марта. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) стоит провести дистанционно в 2020 году из-за пандемии коронавируса. С таким предложением выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Автор инициативы направил соответствующее обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой. В письме Чернышов напомнил, что в связи с распространением коронавируса в российских школах продлили каникулы, а многие вузы перешли на дистанционное обучение. Как сообщает RT, парламентарий предложил заблаговременно позаботиться и о дополнительных профилактических мерах и подчеркнул, что ЕГЭ является массовым мероприятием.

«Наши дети имеют право как на получение и подтверждение своих знаний педагогами, так и право быть здоровыми. А нахождение в одном помещении в течение нескольких часов такое право фактически отменяет», — написал Чернышов.

Депутат предложил загрузить все материалы для сдачи экзамена в единую онлайн-платформу, как это сделали вузы, перешедшие на дистанционное обучение, пишут «Известия».

В начале текущей недели Татьяна Голикова сообщила о переносе периода досрочной сдачи ЕГЭ. Она отметила, что расписание корректируется, но точные даты назвать не смогла.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей ранее заявил, что досрочный период сдачи ЕГЭ будет объединен с основным этапом экзамена, который традиционно проходит с 25 мая по 29 июня. По его словам, говорить о переносе основных сроков пока рано, поскольку все зависит от ситуации с коронавирусом.