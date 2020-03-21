Житель Кемерово жестоко убил трех человек и ранил одного во время застолья

Кемерово, 21 марта. Кемеровские полицейские задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в тройном убийстве. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Кемеровской области.

Жесткое убийство произошло 20 марта в одном из жилых домов в Мариинске. По данным следствия, в помещении отдыхала компания из нескольких человек. Во время распития спиртных напитков в адрес подозреваемого прозвучала нецензурная брань. Оскорбленный молодой человек схватил нож и стал наносить удары присутствующим. В результате поножовщины скончались две женщины 34 и 57 лет, а также 39-летний мужчина, передает «Газета Кемерова».

«Одному из компании удалось покинуть жилище и сообщить о произошедшем сожительнице, которая позвонила в полицию», — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители задержали подозреваемого. В данный момент решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие назначило проведение психолого-психиатрической экспертизы.