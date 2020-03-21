Самолет для испытаний электродвигателя начали готовить в России

Москва, 21 марта. Подготовка летающей лаборатории, на которой будет испытана первая в стране гибридная силовая установка с электродвигателем в составе, началась в России. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова (ЦИАМ).

Один из трех двигателей самолета Як-40 в хвостовой части специалисты намерены заменить на турбовальный газотурбинный двигатель с электрогенератором. В «носу» летающей лаборатории появится электродвигатель, использующий эффект высокотемпературной сверхпроводимости и криогенную систему». Планируется, что испытания начнутся уже в 2022 году.

В пресс-службе назвали особенностью российской разработки высокотемпературный сверхпроводящий электроэнергетический комплекс, цель которого заключается в том, чтобы обеспечить более высокую удельную мощность и КПД «электрических» компонентов гибридной силовой установки.

Напомним, летные испытания первого гибридного авиадвигателя российского производства начнутся в 2020 году. Вращение винта обеспечивает электромотор, который может питаться как от аккумулятора, так и от генератора. Ранее сообщалось, что после испытаний на стендах ЦИАМ гибридную установку протестируют в составе летающей лаборатории.

Заслуженный военный летчик России, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, что создание электрических самолетных двигателей может стать приоритетным направлением развития гражданской авиации. По его словам, это очень перспективная техника в плане экологичности, кроме того, «есть возможность активно использовать электроэнергию». Попов заметил, что еще один плюс в реализации проекта самолета с электрическими двигателями заключается в его безопасности.