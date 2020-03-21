Коронавирус в арабском мире: суточная сводка по состоянию на 10.00 21 марта 2020 года

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» публикует ежедневную сводку по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока.

Северная Африка

Алжир [заражений: 94 (+4) | смертей: 11 (+2) | выздоровлений: 39 (+7)]

Оппозиция впервые призвала протестующих не выходить на улицы и воздержаться от митингов.

Египет [заражений: 285 (+29) | смертей: 8 (+1) | выздоровлений: 27]

Оппозиционные СМИ продолжают кампанию по давлению на правительство и президента, которые, по их мнению, замалчивают последствия коронавируса.

Ливия [заражений: 0]

ЛНА закрыла погранпереход с Египтом. В Бенгази запущена кампания по стерилизации.

Посольство Ливии в Италии объявило об аренде целого отеля в Риме для размещения ливийских граждан, застрявших в стране.

Марокко [заражений: 86 (+23) | смертей: 3 (+1) | выздоровлений: 1]

В Марокко застряли 3000 граждан США — в Интернете запустили сбор подписей петиции к президенту США с просьбой эвакуировать их.

Судан [заражений: 2 (+1) | смертей: 1 | выздоровлений: 0]

Власти Судана заявили о запрете проведения всех религиозных праздников и собраний, закрыты свадебные залы, прекращены все спортивные мероприятия, под запретом курение кальянов.

Тунис [заражений: 54 (+15) | смертей: 1 | выздоровлений: 0]

Президент объявил о запрете междугородних поездок, внутри городов власти просят по максимуму ограничить перемещения — введен режим общенациональной изоляции.

Выплаты займов малоимущими семьями приостановлены.

Ближний Восток

Бахрейн [заражений: 298 (+20) | смертей: 1 | выздоровлений: 100]

В Бахрейне запущено мобильное приложение, позволяющее отслеживать контакты заболевших коронавирусом.

Израиль [заражений: 705 (+28) | смертей: 1 (+1) | выздоровлений: 14]

Министерство здравоохранения Израиля утверждает, что лаборатории по проверке анализов на коронавирус работают 24 часа в сутки 7 дней в неделю, однако на самом деле это не так — на данный момент по всему Израилю действуют 20 лабораторий, проводящих тесты на коронавирус. В конце недели, как выяснилось, они работают в ограниченном субботнем режиме.

Государственный сектор переведен на работу в режиме чрезвычайной ситуации, общее число сотрудников сокращено на 30%.

Иордания [заражений: 85 (+16) | смертей: 0 | выздоровлений: 2]

С утра 21 марта на всей территории Иордании вступает в силу комендантский час.

Ирак [заражений: 208 (+13) | смертей: 17 (+3) | выздоровлений: 50 (+7)]

Минздрав Ирака продлил комендантский час до 26 марта.

По факту комендантский час не соблюдается: местные жители массово собираются на пятничные молитвы.

Международная коалиция во главе с США приостановила военные операции в Ираке из-за коронавируса.

Йемен [заражений: 0]

В Минздраве заявили, что в стране не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавируса.

Спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс призвал стороны конфликта выпустить всех заключенных для предотвращения распространения коронавируса.

Катар [заражений: 470 (+10) | смертей: 0 | выздоровлений: 10]

Власти закрыли кинотеатры, свадебные залы, музеи и театры.

Amnesty International обвиняет катарских властей в неоказании медицинской помощи рабочим, которые трудятся на объектах, возводимых к предстоящему Чемпионату мира по футболу.

Кувейт [заражений: 159 (+11) | смертей: 0 | выздоровлений: 22 (+4)]

Глава Минздрава страны призвал всех граждан оставаться дома.

В страну прибыли медикаменты и медицинское оборудование из Китая.

Ливан [заражений: 177 (+20) | смертей: 4 | выздоровлений: 3]

В Ливане ввели штраф для тех, кто любит прогуливаться по набережным — в рамках борьбы с коронавирусом.

Объединённые Арабские Эмираты [заражений: 140 | смертей: 2 (+2) | выздоровлений: 31]

В стране запретили въезд жителей государств Совета сотрудничества стран Персидского залива.

Власти перестали выдавать разрешение на работу.

Правительство запустила горячую линию для помощи обладателям вида на жительство в других странах.

Эмиратский банкир пожертвовал 50-комнатный комплекс для размещения больных коронавирусом.

Оман [заражений: 48 | смертей: 0 | выздоровлений: 13]

Палестина [заражений: 48 (+1) | смертей: 0 | выздоровлений: 17 (+17)]

Саудовская Аравия [заражений: 344 (+70) | смертей: 0 | выздоровлений: 8]

Uber прекратил предоставление услуг такси в стране.

Сирия [заражений: 0]

С понедельника в провинции Ракка вводится комендантский час и карантин. Исключение касается только госпиталей, аптек и продуктовых лавок.

В Дамаске началась массовая кампания по дезинфекции улиц.

С подозрением на коронавирус в больнице Африна скончался 60-летний мужчина. На месте подтвердить диагноз не удалось, пробы отправлены в Турцию.

В лагере «Аль-Хол» зафиксировано первое вероятное заболевание коронавирусом.

Турция [заражений: 670 (+311) | смертей: 9 (+5) | выздоровлений: 0]

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил граждан не покидать своих домов и выходить на улицы только в случае острой необходимости.

Турецкое правительство объявило о выделении 15,3 млрд долларов США для стабилизации экономики, а также ряде дополнительных мер: реструктуризации налогов, заимов и социальных платежей.

Турция направила в США 500 тысяч систем для выявления коронавируса.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что коронавирус, скорее всего, достигнет своего пика в Турции через две-три недели.

Средний Восток

Афганистан [заражений: 24 | смертей: 0 | выздоровлений: 0]

В Герате началось строительство госпиталя на 100 койко-мест, который планируется закончить за две-три недели.

Кабул объявил о закрытии ресторанов, купален, спортивных комплексов.

Иран [заражений: 19644 (+1237) | смертей: 1433 (+149) | выздоровлений: 6745 (+766)]

Вторая партия помощи Катара, включающая 7 тонн медицинского и санитарно-гигиенического оборудования, была отправлена в Тегеран для противодействия распространению коронавируса.

В свете принятия нового пакета санкций глава МИД Ирана заявил, что «антигуманная политика США против Ирана вышла на новый уровень».

В Минздраве заявили, что был осуществлен скрининг 28 миллионов граждан Ирана (общая численность населения составляет 83 млн человек).

Пакистан [заражений: 501 (+47) | смертей: 3 (+1) | выздоровлений: 13]

Родственники заключённых в Кашмире требуют освободить всех узников.

В Пакистан прибыли 200 китайских докторов для помощи стране.

Пакистан призвал США отменить антииранские санкции.