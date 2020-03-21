Коронавирус в арабском мире: суточная сводка по состоянию на 10.00 21 марта 2020 года

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» публикует ежедневную сводку по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока.
Северная Африка
Алжир [заражений: 94 (+4) | смертей: 11 (+2) | выздоровлений: 39 (+7)]
Оппозиция впервые призвала протестующих не выходить на улицы и воздержаться от митингов.
Египет [заражений: 285 (+29) | смертей: 8 (+1) | выздоровлений: 27]
Оппозиционные СМИ продолжают кампанию по давлению на правительство и президента, которые, по их мнению, замалчивают последствия коронавируса.
Ливия [заражений: 0]
ЛНА закрыла погранпереход с Египтом. В Бенгази запущена кампания по стерилизации.
Посольство Ливии в Италии объявило об аренде целого отеля в Риме для размещения ливийских граждан, застрявших в стране.
Марокко [заражений: 86 (+23) | смертей: 3 (+1) | выздоровлений: 1]
В Марокко застряли 3000 граждан США — в Интернете запустили сбор подписей петиции к президенту США с просьбой эвакуировать их.
Судан [заражений: 2 (+1) | смертей: 1 | выздоровлений: 0]
Власти Судана заявили о запрете проведения всех религиозных праздников и собраний, закрыты свадебные залы, прекращены все спортивные мероприятия, под запретом курение кальянов.
Тунис [заражений: 54 (+15) | смертей: 1 | выздоровлений: 0]
Президент объявил о запрете междугородних поездок, внутри городов власти просят по максимуму ограничить перемещения — введен режим общенациональной изоляции.
Выплаты займов малоимущими семьями приостановлены.
Ближний Восток
Бахрейн [заражений: 298 (+20) | смертей: 1 | выздоровлений: 100]
В Бахрейне запущено мобильное приложение, позволяющее отслеживать контакты заболевших коронавирусом.
Израиль [заражений: 705 (+28) | смертей: 1 (+1) | выздоровлений: 14]
Министерство здравоохранения Израиля утверждает, что лаборатории по проверке анализов на коронавирус работают 24 часа в сутки 7 дней в неделю, однако на самом деле это не так — на данный момент по всему Израилю действуют 20 лабораторий, проводящих тесты на коронавирус. В конце недели, как выяснилось, они работают в ограниченном субботнем режиме.
Государственный сектор переведен на работу в режиме чрезвычайной ситуации, общее число сотрудников сокращено на 30%.
Иордания [заражений: 85 (+16) | смертей: 0 | выздоровлений: 2]
С утра 21 марта на всей территории Иордании вступает в силу комендантский час.
Ирак [заражений: 208 (+13) | смертей: 17 (+3) | выздоровлений: 50 (+7)]
Минздрав Ирака продлил комендантский час до 26 марта.
По факту комендантский час не соблюдается: местные жители массово собираются на пятничные молитвы.
Международная коалиция во главе с США приостановила военные операции в Ираке из-за коронавируса.
Йемен [заражений: 0]
В Минздраве заявили, что в стране не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавируса.
Спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс призвал стороны конфликта выпустить всех заключенных для предотвращения распространения коронавируса.
Катар [заражений: 470 (+10) | смертей: 0 | выздоровлений: 10]
Власти закрыли кинотеатры, свадебные залы, музеи и театры.
Amnesty International обвиняет катарских властей в неоказании медицинской помощи рабочим, которые трудятся на объектах, возводимых к предстоящему Чемпионату мира по футболу.
Кувейт [заражений: 159 (+11) | смертей: 0 | выздоровлений: 22 (+4)]
Глава Минздрава страны призвал всех граждан оставаться дома.
В страну прибыли медикаменты и медицинское оборудование из Китая.
Ливан [заражений: 177 (+20) | смертей: 4 | выздоровлений: 3]
В Ливане ввели штраф для тех, кто любит прогуливаться по набережным — в рамках борьбы с коронавирусом.
Объединённые Арабские Эмираты [заражений: 140 | смертей: 2 (+2) | выздоровлений: 31]
В стране запретили въезд жителей государств Совета сотрудничества стран Персидского залива.
Власти перестали выдавать разрешение на работу.
Правительство запустила горячую линию для помощи обладателям вида на жительство в других странах.
Эмиратский банкир пожертвовал 50-комнатный комплекс для размещения больных коронавирусом.
Оман [заражений: 48 | смертей: 0 | выздоровлений: 13]
Палестина [заражений: 48 (+1) | смертей: 0 | выздоровлений: 17 (+17)]
Саудовская Аравия [заражений: 344 (+70) | смертей: 0 | выздоровлений: 8]
Uber прекратил предоставление услуг такси в стране.
Сирия [заражений: 0]
С понедельника в провинции Ракка вводится комендантский час и карантин. Исключение касается только госпиталей, аптек и продуктовых лавок.
В Дамаске началась массовая кампания по дезинфекции улиц.
С подозрением на коронавирус в больнице Африна скончался 60-летний мужчина. На месте подтвердить диагноз не удалось, пробы отправлены в Турцию.
В лагере «Аль-Хол» зафиксировано первое вероятное заболевание коронавирусом.
Турция [заражений: 670 (+311) | смертей: 9 (+5) | выздоровлений: 0]
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил граждан не покидать своих домов и выходить на улицы только в случае острой необходимости.
Турецкое правительство объявило о выделении 15,3 млрд долларов США для стабилизации экономики, а также ряде дополнительных мер: реструктуризации налогов, заимов и социальных платежей.
Турция направила в США 500 тысяч систем для выявления коронавируса.
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что коронавирус, скорее всего, достигнет своего пика в Турции через две-три недели.
Средний Восток
Афганистан [заражений: 24 | смертей: 0 | выздоровлений: 0]
В Герате началось строительство госпиталя на 100 койко-мест, который планируется закончить за две-три недели.
Кабул объявил о закрытии ресторанов, купален, спортивных комплексов.
Иран [заражений: 19644 (+1237) | смертей: 1433 (+149) | выздоровлений: 6745 (+766)]
Вторая партия помощи Катара, включающая 7 тонн медицинского и санитарно-гигиенического оборудования, была отправлена в Тегеран для противодействия распространению коронавируса.
В свете принятия нового пакета санкций глава МИД Ирана заявил, что «антигуманная политика США против Ирана вышла на новый уровень».
В Минздраве заявили, что был осуществлен скрининг 28 миллионов граждан Ирана (общая численность населения составляет 83 млн человек).
Пакистан [заражений: 501 (+47) | смертей: 3 (+1) | выздоровлений: 13]
Родственники заключённых в Кашмире требуют освободить всех узников.
В Пакистан прибыли 200 китайских докторов для помощи стране.
Пакистан призвал США отменить антииранские санкции.