В Госдуме предложили снизить цены на бензин на российских АЗС

Москва, 21 марта. Депутат Госдум РФ и член комитета по энергетике Михаил Шеремет предложил снизить стоимость бензина на российских автозаправках на фоне падения цен на нефть.

«Я понимаю, что корреляция цены топлива на заправках и сырья, которое продается на биржах, это разные истории. Но все-таки можно вникнуть в этот вопрос и сократить стоимость топлива для населения на автозаправках страны», — сказал он.

По словам депутата, данная инициатива позволит обеспечить социальную поддержку населения, поскольку приведет к уменьшению затрат на грузоперевозки и к снижению стоимости товаров. Шеремет подчеркнул, что предприниматели должны нести социальную ответственность в «это непростое время».

«Процент снижения стоимости на топливо должен стать предметом переговоров с нефтетрейдерами», — подытожил политик.

Напомним, цены на нефть на мировом рынке упали в начале марта по причине провала переговоров по продлению сделки ОПЕК+, предусматривающей ограничения добычи черного золота. Россия настаивала на пролонгации соглашения на действующих условиях, обосновав это пандемией коронавируса, серьезно влияющей на экономику, однако партнеры Москвы не согласились с подобным вариантом. После неудавшихся переговоров Саудовская Аравия начала ценовую войну и снизила стоимость нефти, что привело к обвалу на рынке. Вечером 20 марта нефть марки Brent стоила 27,38 доллара за баррель.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин оценил готовность компании к падению цен на нефть. Он также озвучил прогноз, согласно которому к концу года нефть марки Brent вернется к стоимости около 60 долларов за баррель, пишет «Парламентская газета».